Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! El ele göz göze sabaha kadar eğlendiler

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler boşanma aşamasındayken gönlünü kaptırdığı Gökhan Göz ile birlikteliğini geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. İkili artık aşklarını göz önünde yaşıyor.

ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan Gökhan Göz ile Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler adeta düşman çatlatıyor. Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz gece eğlencesinden paylaşımlar yaptı. İkilinin el ele göz göze halleri olay oldu.

"HAYAT ÇOK KISA"

Son olarak Fatoş Yelliler Gökhan Göz ile aşk pozunu şu sözlerle paylaştı: "Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra çıkışlar hep gökyüzü."

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