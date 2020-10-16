Fatoş Kabasakal kimdir, kaç yaşında? Fatoş Kabasakal'ın eşi kimdir? Fatoş Kabasakal Instagram hesabı nedir?

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Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Fatoş Kabasakal kimdir?

FATOŞ KABASAKAL KİMDİR?

9 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Fatoş Kabasakal'ın gerçek adı Fatma Kabasakal'dır. Sinema, dizi ve reklam oyuncusu olan Kabasakal mankenlik ve televizyon programı sunuculuğu da yapmıştır.

Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programı ile başladı. İlk oyunculuk tecrübesini İki Arada Aşk'la yaşadı. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Misi dizisinde Yosun karakterini canlandırdı. 2006'da Sararan Sevdalar filminde Betül Ünal karakterini canlandırdı yine 2006 'da Ah Polis Olsam da Simge olarak karşımıza çıktı.

2007'de Yıldızlar Savaşı'nda Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil'le başrolü paylaştığı sit com'da Berçin Taygun karakterini canlandırdı. 2007 - 2010 yılları arasında Bez Bebek (Simge karakteriyle) karşımıza çıktı.

2010 yılında Türk Malı adlı dizide Natalia karakterini canlandırdı. Ayrıca 2010 yılında Panda Gofretto reklamında oynamış, sempatik oyunculuğuyla beğeni toplamıştır.

2011 yılında ATV de yayınlanan Kurşun Bilal dizisine Azra Işık karakteriyle dahil olmuştur. Aynı zamanda kendisi sunucudur. Birçok kanalda program sunmuştur. ATV Elifnağme, Kanal 1 Heyecanlı, Kanal 7 Afiyet Şeker Olsun ( yemek programı), Star Tv Bir Eğlence Gecesi, Atv Ver Çoşkuyu programlarını, Turk Max'ta Fatoş'la Akıllı Alışveriş isimli bir alışveriş programını, TNT adlı televizyon kanalında dedikodu adlı magazin programını sundu. Sunuculuğa devam etmektedir.

FATOŞ KABASAKAL NERELİ?

Fatoş Kabasakal Edirnelidir ve burada doğmuştur.

FATOŞ KABASAKAL KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında dünyaya gelen isim, 38 yaşındadır.

FATOŞ KABASAKAL TİYATRO OYUNLARI

Eksiği Var Fazlası Yok/ Oyuncu - 2017

Aşka Olan Meylim Senin Yüzünden/ Oyuncu

FATOŞ KABASAKAL INSTAGRAM HESABI

Güzel oyuncu, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Kullanıcı adı ise ; fatoskabasakal olarak yer almaktadır.

FATOŞ KABASAKAL'IN EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu, Erkan Kayhan ile 2018 yılından beri evlidir. 1 çocukları vardır.Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan ikinci çocuklarını bekliyor.

FATOŞ KABASAKAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Aliya (Bakır İzzetbegoviç'in eşi Sebija Seka, 2017)

Kahireli Palas (Duygu, 2013)

Kurşun Bilal (Azra, 2011)

Türk Malı (Natalie, 2010)

Yıldızlar Savaşı (Berçin Taygun, 2007)

Parmaklıklar Ardında (Ceren Karadağ, 2007)

Bez Bebek (Simge, 2007)

Ah Polis Olsam (Simge, 2006)

Acemi Cadı (Tuğba, 2006)

İki Arada Aşk (Bakkal, 2005)

Misi (Yosun, 2005)

Ayrı Dünyalar (Belkıs, 1998)

Rol Aldığı TV Filmi:

Sararan Sevdalar (Betül Ünal, TV Filmi 2006)