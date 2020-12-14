Fatmagül'ün Suçu Ne yok mu? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı?

Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı? Bir dönemlerin en çok sevilen dizilerinden biri olan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi geçtiğimiz haftalar Kanla D ekranlarında tekrar bölümleriyle gelmeye başladı. Ancak Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının final yapmasından sonra yerine gele Fatmagül'ün Suçu Ne? kaldırıldı.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi başrollerinde Hülya Avşar'ın oynadığı filmin senaryosundan uyarlanan bir yapımdır. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının final yapmasından sonra yerine gele Fatmagül'ün Suçu Ne? 2 haftalık yayın hayatı sonrasında ekranlardan kaldırıldı. Kanal D tarafından yapılan açıklamada Hafta içi her gün Pazartesi saat 11.00'den itibaren Yaprak Dökümü dizisi ekranlara gelecek. Vatandaşlar Fatmagül'ün Suçu Ne yok mu? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? NEDEN KALDIRILDI?

Konuyla ilgili açıklama yapıldı. Kanal D sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda hafta içi her gün saat 11.00'de Yaprak Dökümü'nün eski bölümleriyle ekranlara geleceğini belirtti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? DİZİSİ

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisini sevenler ve hafta içi her gün takip edenler, dizinin neden kaldırıldığını merak ediyor. Kanal D Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Yaprak Dökümü yarından itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de!" ifadesini paylaştı.

Başrolünde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yeraldığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin tekrar bölümleri yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmıştı. 21 Haziran 2012'de final yapan dizinin tekrarbölümleri Kanal D'de saat 11:00'de ekranlara geliyordu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Askerden yeni dönen nişanlısı Mustafa ile evlenmek için gün saymakta olan Fatmagül, hayatını değiştirecek bir şey yaşar. Bugünde sonra çocukluk aşkı Mustafa'yla da uzaklaradüşecektir Fatmagül...Mustafa arkadaşlarıyla oynarken Fatmagül, onun kaçan misketlerini toplamış, kukalarını odizmiş, annesi pantolonunu yırttığını görmesin diye eve gitmeden o dikmiş pantolonunu küçükelleriyle. Fatmagül çocukluğunda da sessizmiş, herkes alışkın onun suskunluğuna. Mustafa ona dokunmaya kıyamıyor, birlikte oturacakları, çocuklarını büyütecekleri evi kendielleriyle yapar. Bugüne kadar kendine ait hiç bir şeyi olmayan Fatmagül, Mustafa'ya yardımederken sabırla kendine ait bir hayata hazırlanmakta.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI

Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

Civan Canova: Kadir Pakalın

Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

Murat Daltaban: Münir Telci

Buğra Gülsoy: Vural Namlı

Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

Engin Öztürk: Selim Yaşaran

Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci

Bülent Seyran: Rahmi Ketenci

Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz

Aziz Sarvan: Turaner Alagöz

Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran

Servet Pandur: Leman Namlı

Zühtü Erkan: Şemsi Namlı