Fatma Toptaş kimdir? Fatma Toptaş nereli, kaç yaşında? Fatma Toptaş evli mi?

Genç ve güzel oyuncu Fatma Toptaş, Mersin'de doğdu ve eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde tamamladı. Toptaş, 2007 yılında Doktorlar dizisinde konuk oyuncu olarak kariyerine adım attı. Recep İvedik filmindeki sibel karakteriyle adını duyurdu. Fatma Toptaş kim?

Oyuncu Fatma Toptaş, TV ekranlarında birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Cansu Akman karakterine can veren Toptaş, Avanak Kuzenler adlı filmde de rol adlı. Fatma Toptaş eşi kim?

FATMA TOPTAŞ KİMDİR?

Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı.

2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide ve 2011'de ATV'de yayına giren Hayat Devam Ediyor dizisinde de boy gösterdi. Daha sonra ATV'de ekrana gelen Cesur Hemşire adlı dizide Serpil karakterini canlandırdı. FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Sibel karakterini, No.:309 adlı dizide ise Nilüfer karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bay Yanlış adlı dizide Cansu Akman karakterine hayat veriyor.

Fatma Toptaş, bir süredir birlikte olduğu Gürkan Topçu ile evliik kararı aldı.

Gürkan Topçu ile Fatma Toptaş

DİZİLERİ

2007 Doktorlar

2008 Doktorlar

2007 Aşk Üzerine Bir Varsayım

2007 Bıçak Sırtı

2007 Çok Özel Tim

2008 Recep İvedik

2008 Avanak Kuzenler

2010 Herkes mi Aldatır?

2011 Başrolde Aşk

2011 Ya Sonra

2011 Hayat Devam Ediyor

2012 Hayat Devam Ediyor

2013 Cesur Hemşire

2014 Gölgedekiler

2014 Kiraz Mevsimi

2014 Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk

2015 Kiraz Mevsimi

2016 No: 309

2019 Annem

2020 Bay Yanlış