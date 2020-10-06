Fatma Toptaş kimdir? Fatma Toptaş nereli, kaç yaşında? Fatma Toptaş evli mi?
Genç ve güzel oyuncu Fatma Toptaş, Mersin'de doğdu ve eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde tamamladı. Toptaş, 2007 yılında Doktorlar dizisinde konuk oyuncu olarak kariyerine adım attı. Recep İvedik filmindeki sibel karakteriyle adını duyurdu. Fatma Toptaş kim?
Oyuncu Fatma Toptaş, TV ekranlarında birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Cansu Akman karakterine can veren Toptaş, Avanak Kuzenler adlı filmde de rol adlı. Fatma Toptaş eşi kim?
FATMA TOPTAŞ KİMDİR?
Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı.
2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide ve 2011'de ATV'de yayına giren Hayat Devam Ediyor dizisinde de boy gösterdi. Daha sonra ATV'de ekrana gelen Cesur Hemşire adlı dizide Serpil karakterini canlandırdı. FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Sibel karakterini, No.:309 adlı dizide ise Nilüfer karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bay Yanlış adlı dizide Cansu Akman karakterine hayat veriyor.
Fatma Toptaş, bir süredir birlikte olduğu Gürkan Topçu ile evliik kararı aldı.
DİZİLERİ
2007 Doktorlar
2008 Doktorlar
2007 Aşk Üzerine Bir Varsayım
2007 Bıçak Sırtı
2007 Çok Özel Tim
2008 Recep İvedik
2008 Avanak Kuzenler
2010 Herkes mi Aldatır?
2011 Başrolde Aşk
2011 Ya Sonra
2011 Hayat Devam Ediyor
2012 Hayat Devam Ediyor
2013 Cesur Hemşire
2014 Gölgedekiler
2014 Kiraz Mevsimi
2014 Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk
2015 Kiraz Mevsimi
2016 No: 309
2019 Annem
2020 Bay Yanlış