Fatma Şahin öğretmenlerle bir araya geldi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda öğretmenlerle buluştu. Buluşmada Başkan Fatma Şahin, öğretmenlerin toplum ve medeniyette çok önemli bir yerde olduklarını belirterek, "Yetiştireceğiniz çocuklar geleceğimizi aydınlatacak, bunu birlikte başaracağız" dedi.

Öğretmenler Günü vesilesiyle Şahinbey İlçesi Şenyurt Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu, Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu ve Şehitkamil İlçesi'nde bulunan Olcay Külah Ortaokulu'nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'te bulunan bütün okullara hediye edilen çay semaveriyle çay demleyip kupalara öğretmenler için çay dolduran ve sohbet eden Başkan Fatma Şahin, pandeminin her alanı olduğu gibi eğitim alanını da yoğun bir şekilde etkilediğini aktararak ülkenin eğitimde hamleler yapabilecek genç kadrolara ve imkana sahip olduğunu söyledi. Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk yüzyıl önce Cumhuriyeti kurdu. Artık ikinci yüzyıla giriyoruz ve bu yüzyılda yazılacak yeni hikayeyi öğretmenlerimizle beraber yazacağız" ifadelerini kullandı. Okul ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'de eşlik etti.

Öğretmen adaylarına ücretsiz Rumkale gezisi müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca öğretmen adayı üniversite öğrencileriyle Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Gençlik Meclisi'nce düzenlenen söyleşi programına katıldı. Şahin, burada Londra ziyaretinde gittiği Oxford Üniversitesi'nin kütüphaneleri ve eğitim sistemi hakkında izlenimlerini aktardı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Fatma Şahin, öğretmen adaylarına ücretsiz Rumkale gezisi düzenleneceği müjdesini verdi. - GAZİANTEP