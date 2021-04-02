Fatma Şahin kimdir? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin evli mi? Fatma Şahin kaç yaşında?

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatma Şahin kimdir? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin evli mi? Fatma Şahin kaç yaşında?

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatma Şahin kimdir? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin evli mi? Fatma Şahin kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık'tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür.

İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011'de açıklanan 61.Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 54,7%'lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye'nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır.