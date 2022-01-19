Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar takip etti

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler karla mücadele konusunda büyük bir çaba ortaya koyarken sosyal medyada eleştirilen Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmaları bizzat sahada takip etti.

Tüm Türkiye'yi esir alan kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle şehirden il dışına araç çıkışları durduruldu.

TAG OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yarım metreyi bulan kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı. Bölgede tır kazalarının yaşandığı belirtilirken, geceden beri aralıksız çalışan ekipler mahsur kalan 2.900 kişiyi kurtardı.

"SABAHA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gece boyunca çalışmaları bizzat sahada takip etti. Şahin, yaptığı açıklamada "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ HALEN DEVAM EDİYOR"

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı sonrasındaki yol temizlik çalışmalarımız halen devam ediyor. #GaziantepBüyükşehir olarak tüm ekiplerimizle Gazi şehri yeni güne hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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