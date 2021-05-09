Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı

Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Kutsi'yle Anneler Günü mini konser verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Kutsi'yle Anneler Günü mini konser verdi. Sanatçının "Annem" adlı yeni parçasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Sözü ve müziği Kutsi'ye ait olan "Annem" isimli yeni eserine Anneler Günü dolayısıyla eşlik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parçada geçen anlam dolu sözleri okurken hem duygulandı hem de duygulandırdı. Botanik Bahçesi'nde yeşillikler içinde sade bir ortamda Kutsi ile bir araya gelen Başkan Şahin, Anneler Günü dolayısıyla çiçek dağıtımı ve şiir okuma etkinliğiyle başlattığı kutlama programını anneleri duru bir şekilde anlatan Kutsi'nin yeni bestesiyle sürdürdü. Mini konserin sonunda Gaziantep'te final yapan "Benim Adım Melek" dizisinin de aynı zamanda başrol oyuncusu olan Kutsi, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı
Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:59:09. #1.16#

title