Fatma Girik nasıl öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölümünde 'ihmal' iddiası savcılık kararıyla sonuçlandı!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'in yaşamını yitirmesiyle ilgili gündeme gelen 'ihmal' iddiası, yargı sürecini harekete geçirdi. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan tartışmalar doğrultusunda savcılığın verdiği karar dikkatle karşılandı. Peki, Fatma Girik neden hayatını kaybetti? Usta sanatçının ölümüne ilişkin hangi iddialar ortaya atıldı? İşte, olayın perde arkasına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

FATMA GİRİK NASIL ÖLDÜ?

Türk sinemasının simge isimlerinden Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Fatma Girik'in ölüm nedeni olarak zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği açıklandı. Aynı zamanda bir süre önce geçirdiği COVID-19 enfeksiyonunun da bağışıklık sistemini zayıflattığı belirtildi.

Fatma Girik nasıl öldü

Fatma Girik, İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi altındaydı. Vefatının ardından sanat camiası ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşarken, ölümüne ilişkin bazı çevreler tarafından "tıbbi ihmal" iddiaları da gündeme getirildi. Bu iddialarla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmada alınan karar da dikkatle takip edildi.

Usta sanatçının vefatı, yalnızca sinema dünyasında değil, kamuoyunda da derin bir yankı uyandırdı. Hem ölüm sebebi hem de sürece dair ortaya atılan iddialar, zamanla daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik

FATMA GİRİK'İN İHMAL DAVASI NASIL SONUÇLANDI?

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitirmesinin ardından, ailesi ölüm sürecinde ihmal olduğunu öne sürerek adli makamlara başvuruda bulundu. İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının, COVID-19'a bağlı zatürre ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak Girik'in kardeşi Günay Girik, hem hastane yönetimi hem de sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre, Fatma Girik'e hastanede refakat eden kişinin kendini iyi hissetmemesi üzerine COVID-19 testi talep ettiği, ancak testin ücretli olması nedeniyle bu işlemin yapılmadığı öne sürüldü. Kısa süre sonra refakatçinin pozitif çıkması ve ardından Girik'in sağlık durumunun ağırlaşarak hayatını kaybetmesi, ihmale dair şüpheleri beraberinde getirdi.

Fatma Girik'in ölümünde 'ihmal' iddiası savcılık kararıyla sonuçlandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan soruşturmada, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarından görüş alındı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında, Fatma Girik'in yaşı, mevcut sağlık durumu ve COVID-19'un seyri göz önünde bulundurularak, ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği vurgulandı. Yapılan tıbbi uygulamalarda herhangi bir ihmal ya da kusura rastlanmadığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma sonunda, savcılık hastane personeli ve Ahu Turanlı hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Böylece, Fatma Girik'in ölüm sürecine dair öne sürülen ihmal iddiaları hukuki olarak sonuçlanmış oldu.