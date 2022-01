Fatma Girik'in annesi yaşıyor mu? Fatma Girik'in annesi Münevver Girik kimdir, yaşıyor mu, sağ mı?

Fatma Girik'in annesi yaşıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle getirildiği İstanbul'da tedaviye alınan Fatma Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapılmasının ardından ailesi hakkında detaylar da merak edildi. Fatma Girik'in annesi Münevver Girik kimdir, yaşıyor mu, sağ mı?

FATMA GİRİK'İN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş, Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik ise bir süredir annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik ile Torba'daki evinde yaşıyordu.

Girik verdiği son röportajda "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…" ifadelerini kullanmıştı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Fatma Girik, "Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

