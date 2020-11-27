Fatma Betül Koyuncu "20. Yıl Dostlara Vefa" temalı ebru sergisinin açılışını yaptı
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Fatma Betül Koyuncu "20. Yıl Dostlara Vefa" temalı ebru sergisinin açılışını yaptı

27.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:31
Fatma Betül Koyuncu

Fatma Betül Koyuncu, 20. sanat yılı dolayısıyla "20. Yıl Dostlara Vefa" temasıyla hazırladığı ve 70 eserden oluşan sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Fatma Betül Koyuncu, 20. sanat yılı dolayısıyla "20. Yıl Dostlara Vefa" temasıyla hazırladığı ve 70 eserden oluşan sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak misafirler kabul edildi.

Koyuncu, 20. sanat yılında, pandemi sürecinde insanlara moral verebilmek amacıyla bu sergiyi düzenlediğini belirtti.

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İnsanların, bu dönemde karamsarlaştığını vurgulayan Koyuncu, "İnsanlar çok bunaldılar. 'İnsanlar için sanatçı olarak ne yapabiliriz' düşüncesi bizi bu sergiyi açmaya teşvik etti. Sergimizi sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyarak yapmalıyız ki insanların gönüllerine bir huzur verelim." dedi.

Eserlerine farklı meslek gruplarından arkadaşlarının da katkı sunduğunu dile getiren Koyuncu, şöyle devam etti:

"Ebrularda elimden geldiğince bütün dostlarımın, ellerinin dokunduğu işler var. Ressam, minyatürcü arkadaşlarımın, ailemin, herkesin bu 70 eserde bir noktası var. Bu sebeple sergimizin adı 'Dostlara Vefa Sergisi'. Bugün bu serginin insanların ruhlarına iyi geldiğini gördüm. Pandemi söz konusu olduğu için açıkçası bu kadar kalabalık bir katılım beklemiyordum. Mekan için de Meram Belediyemize çok teşekkür ediyorum."

Sergiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve hattat Hüseyin Öksüz de katıldı.

Sergi, 5 Aralık'a kadar 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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