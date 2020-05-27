Fatin Rüştü Zorlu kimdir? Fatin Rüştü Zorlu nereli ve mesleği nedir? Fatin Rüştü Zorlu hayatı ve biyografisi! Başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu!
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Fatin Rüştü Zorlu kimdir? Fatin Rüştü Zorlu nereli ve mesleği nedir? Fatin Rüştü Zorlu hayatı ve biyografisi! Başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu!

Fatin Rüştü Zorlu 27 Mayıs darbesi ile tutuklanan ve yargılanarak idam edilenlerden biri olarak tarihe geçti. Adanan Menderes'in başkan yardımcısı olan Fatin Rüştü Zorlu hakkında merak edilenler haberimizde. Fatin Rüştü Zorlu kimdir? Fatin Rüştü Zorlu nereli ve mesleği nedir? Fatin Rüştü Zorlu hayatı ve biyografisi!

Fatin Rüştü Zorlu kimdir? Fatin Rüştü Zorlu nereli ve mesleği nedir? Fatin Rüştü Zorlu hayatı ve biyografisi! Başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu!
27.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:28

Fatin Rüştü Zorlu Demokrat Parti'den seçilen Adnan Menderes'in başbakan yardımcısı olarak 27 Mayıs darbesine göre kadar görev yapmıştır. 27 Mayıs darbesi ile birlikte tutuklanmış ve idam edilmiştir. Eski başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

FATİN RÜŞTÜ ZORLU KİMDİR?

Fatin Rüştü Zorlu (20 Nisan 1910, İstanbul – 16 Eylül 1961, İmralı Adası), Türk siyasetçi ve diplomat. 27 Mayıs Darbesi sonrası başlatılan Yassıada Yargılamaları sonrası Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte idam edildi.

Fatin Rüşdü Zorlu'nun dedesi Rus İbrahim Paşa Osmanlı'ya sığınınca Yusufelili Zor Derebeyi Ali Paşa'nın kızıyla evlendirildi. Zorlu soyisminin kaynağı buradan gelmektedir. İstanbul'da doğdu. Demokrat Parti (DP) iktidarı (1950-1960) döneminde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptı, 27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştiren Millî Birlik Komitesi tarafından atanan yargıçlardan oluşan "Yüksek Adalet Divanı" tarafından idama mahkûm edildi.

Fatin Rüştü Zorlu kimdir? Fatin Rüştü Zorlu nereli ve mesleği nedir? Fatin Rüştü Zorlu hayatı ve biyografisi! Başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu!
FATİN RÜŞTÜ- HASAN POLTKAN - ADNAN MENDERES

Galatasaray Lisesi'ni, Paris Politik Bilimler Enstitüsü'nü ve Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1933 yılında Atatürk'ün de hazır bulunduğu nikâhla dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın kızı Emel Hanım'la evlendi ve 1936 yılında kızı Sevin doğdu. 1936 Montrö konferansına katıldı. Paris ve Kuybişef maslahatgüzarlığı, merkez şifre müdürlüğü yaptı. 1932'den başlayarak Dışişleri Bakanlığı'na bağlı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1951'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri oldu. 1952'de Büyükelçiliğe yükselerek Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nda (NATO) Türkiye daimi temsilciliğine getirildi. 1959 yılında Adnan Menderes'le beraber, Bilderberg toplantısına katıldı.

Siyasal yaşama atıldığı 1954'te, ardından 1957'de Demokrat Parti'den Çanakkale Milletvekili seçildi. Adnan Menderes Hükûmetlerinde Başbakan Yardımcılığı, (Mayıs 1954-Kasım 1955), Devlet Bakanlığı (Temmuz–Kasım 1957) ve Dışişleri Bakanlığında (Kasım 1957–Mayıs 1960) bulundu. 1957 yılında Kıbrıs Türkleri'ni EOKA terörüne karşı korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasını sağladı. Dışişlerinde güttüğü politika NATO'ya bağlılığa dayanmakla birlikte, Türkiye'nin ekonomik büyümesi için Amerika'dan azami miktarda mali kaynak sağlamaya yönelikti. 1974'te Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı'nın hukuki dayanağı, Fatin Rüştü Zorlu'nun 11 Şubat 1959'da İsviçre'de Yunanistan ve Birleşik Krallık ile birlikte imzaladığı Zürih Antlaşması'ndaki Garantörlük hükmüdür.

1960 yılında 27 Mayıs Darbesi'nden sonra diğer hükûmet üyeleri ve DP yöneticileriyle birlikte tutuklanarak, yeni oluşturulan "Yüksek Adalet Divanı" tarafından Yassıada'da yargılandı. Bu mahkeme 14 sanıkla birlikte Fatin Rüştü Zorlu'yu da idam cezasına çarptırdı. Cezası, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan'ınki ile birlikte, askeri müdahaleyi gerçekleştiren MBK tarafından onaylandı. 16 Eylül 1961'de idam edilerek hayatına son verildi. İdama büyük bir metanetle gitmiştir. Yassıada komutanı Tarık Güryay'ın anılarında bu olaya şu şekilde yer vermiştir.

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