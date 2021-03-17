Fatiha suresi anlamı nedir? Fatiha suresi okunuşu nedir? Fatiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir?

Fatiha suresi, Kuran-ı Kerim ilk süresidir. Toplam 7 ayetten oluşmaktadır. Fatiha, Mekke döneminde indirilmiştir. En faziletli süre olarak da adlandırılır ve başlangıç anlamını taşımaktadır. Peki, Fatiha suresi anlamı nedir? Fatiha suresi okunuşu nedir? Fatiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir?

Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi olan Fatiha suresi okunuşu nedir? Fatiha suresi anlamı, tefsiri, fazileti, Fatiha Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu ile birlikte Fatiha Suresi Diyanet meali yer almaktadır. Aşağıdan Fatiha Suresi ezberlemek isteyenler tüm bilgilere ulaşabilirler.

FATİHA SURESİNİN ANLAMI

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin, Elhamdü lillâhi rabbil'alemin, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessiratel müstakim, Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin...

Fatiha suresinin Türkçe anlamı nedir?



1- Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3- O, rahmândır ve rahîmdir.

4- Ceza gününün mâlikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha suresi bize ne anlatmak istiyor?



Bu sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır.



Fatiha suresinin ismi nereden geliyor?



Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına gelen fatiha kelimesinden ismini almıştır. Önemine ithafen Fatihayı Şerife olarak da hitap edilir. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham olarak da anılır.



Fatiha suresi neden bu kadar önemli?



Her Müslüman kimsenin bilmesi gereken surelerin başında gelen Fatiha Suresi, Allah (c.c)'a olan şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade etmek için ettiğimiz bir çeşit duadır.



Fatiha Suresi nereden gelmiştir?



Mekke döneminde inen Fatiha suresi Arapça ve Türkçe okunuşu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kuranın başlangıç suresi olan Fatiha suresinin Arapça ve Türkçe okunuşu... Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir (Vahidî, s. 19-20; Zerkeşî, I, 207; Süyûtî, I, 30, 34; M.



Fatiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir?



Allah din gününü sahibidir yaptıklarınızdan size hesaba çekecek davranışlarınıza dikkat edin. Dua ettiğinizde kötülerden olmamak için Allah'a sığının ve iyi yolda olmak için Allah'tan yardım isteyin. İbadetleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Yalnızca Allah'tan yardım bekleyin

Fatiha suresinin Önemi

Sûrenin ayrıca, "Ümmü'l-Kitab" "es-Seb'ul-Mesânî" (övülen yedi ayet),"el-Esâs", "el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi adları da vardır.

Fatiha Suresi'nin ilk sure olarak Kuran'ın başında yer alması; surenin içeriğinde, Kur'an öğretisinin bir özetinin yer alması olarak açıklanmıştır. Surede övgü ve yüceltilmeye layık tek Allah'ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği özet olarak ifade edilir. Fatiha suresi aynı zamanda bir dua ve yakarıştır. Övgü'nün Allah'a ait olduğunun söylenmesi, 34. sure olan Sebe Suresi'nde de tekrarlanır.

Besmelenin okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahim."

Anlamı: "Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla."

Fatiha Suresi'nin başında bulunan Besmele'nin İslam'da özel bir yeri vardır. Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında bulunmaktadır. Ayrıca Neml Suresi'nin 30. ayetinde de zikredilir. Ancak besmelenin her surenin bağımsız bir ayeti mi yoksa tüm surelerin başında okunan tek bir ayet mi olduğu tartışmalı bir meseledir. Geçerli görüşe göre besmele sadece Fatiha Suresi ve dolayısıyla da Kur'an'ın ilk ayetidir. Bu sayede surenin ayet sayısı yediye tamamlanır ve Hicr Suresi 87. ayetteki ifadeye uygun hale gelir: "Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik" (Hicr, 87). Fatiha her namaz rekatında tekrarlanır ve ikişerli bir zincir oluşur.

Fatiha Suresi'ni 7 ayet olduğunda görüş birliği bulunmaktadır. Surenin başındaki besmele konusunda mezheplerin görüşü farklıdır. Şafiilere göre Fatiha Suresi'nin birinci ayeti besmeledir. Hanefilere göre besmele Fatiha'ya dahil değildir. namaz kılınırken Fatiha Suresi'nden önce besmele çekmek sünnettir.

Cemaat ile kılınan namazlarda Fatiha Suresi okunduktan sonra, Kur'an'da bulunmayan ve Yahudilikten (İbranice) Hristiyanlığa da geçmiş olan[8] âmin sözü gelenek olarak cemaatçe söylenmektedir. İbraniceden Arapçaya geçen âmin kelimesi "kabul buyur" anlamına gelir. Bir rivayete göre Muhammed âmin konusunda şunu söylemiştir:

"İmam 'âmin' deyince, sizde 'âmin' deyin. Zira her kimin âmini meleklerin âminine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affedilir.

Fatiha Suresi namaz haricinde okunduğunda genellikle İhlas Suresi de üç defa tekrarlanır. Bu dörtlemeye halk arasında genellikle "üç Kulhü bir Elham" denir. Fatiha ve İhlâs surelerinin beraber okunması suretiyle İslam'daki Allah kavramı ana hatlarıyla özetlenmiş olur.