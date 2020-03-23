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Fatih Terim, Buse Terim

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum" "Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" Yeni tip korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın...

23.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:21
- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

"Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum"

"Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı.

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

Kaynak: İHA

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- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

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