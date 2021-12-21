Fatih'te yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçebilmek amacıyla tekel bayilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkollü içkiler sebebiyle yaşanan ölüm olaylarının artması ve yılbaşı öncesinde piyasadaki sahte, kaçak alkollü içki satışının önlenmesi sebebiyle Fatih'te bulunan tekel bayilerini denetledi. Yapılan denetimler kapsamında, alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca işletmelerin belgelerini tek tek kontrol etti.

"İnsanları zehirliyorlar"

Yapılan denetimlere katılan işletme sahibi Sedat Çelik, "Valla denetimler çok iyi oldu. Çok şikayetler oluyordu. Biz de esnaf olarak rahatsız oluyorduk. Gerçekten insanları zehirliyorlar. Denetim yapılması daha iyi" dedi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)