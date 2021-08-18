FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te yabancı uyruklu çift ile evlerine gelen 2 misafir arasında bıçaklı kavga çıktı.

FATİH'te yabancı uyruklu çift ile evlerine gelen 2 misafir arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada misafir olarak gelen kişilerden biri hayatını kaybederken diğeri ise kolundan ve bacağından yaralandı. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında, Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokak üzerine bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Filistin uyruklu İbrahim Ghamari ile 9 aylık hamile olan Cezayir uyruklu eşi Chiraze Sofia Kebaili'nin yaşadığı eve, Cezayir uyruklu Abdelkerim Mokhbi ile isminin Hüsam olduğu öğrenilen kişi misafir olarak geldi. Sabah saatlerinde evli çift ile 2 misafir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede misafir olarak gelen Cezayir uyruklu Hüsam isimli kişi, İbrahim Ghamari tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer misafir Abdelkerim Mokhbi ise aldığı bıçak darbesi ile kolundan ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ve hamile kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. İbrahim Ghamari ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüsam isimli kişinin cesedi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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