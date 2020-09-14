Son dakika haberi: FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Gelen son dakika haberine göre Vatandaşların kaçışması kameralara yansıdıErsan SAN / İSTANBUL DHAFatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

14.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:42

Vatandaşların kaçışması kameralara yansıdı

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesleri nedeniyle yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan vatandaşların etrafa kaçıştığı görülüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi Yasemin Özilhan Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Milli Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 18:41:56. #1.15#
title