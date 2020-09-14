Son dakika haberi: FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Gelen son dakika haberine göre Vatandaşların kaçışması kameralara yansıdıErsan SAN / İSTANBUL DHAFatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların kaçışması kameralara yansıdı

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesleri nedeniyle yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan vatandaşların etrafa kaçıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA