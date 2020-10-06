Fatih Sultan Mehmet Tablosu özellikleri nelerdir? Fatih Sultan Mehmet Tablosu'kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet Tablosu fiyatı ne kadar? Gentile Bellini

İBB'nin müzayedede satın aldığı Fatih tablosu, Osmanlı Hanedan üyelerine ön gösterimde tanıtıldı. Fatih Sultan Mehmet Tablosu'kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet Tablosu fiyatı ne kadar? Gentile Bellini kimdir? Fatih Sultan Mehmet Tablosu özellikleri nelerdir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablonun bugünden itibaren 'Fatih'in Rönesansı' temasıyla belediye binasında sergileneceğini duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Tablosu özellikleri nelerdir? Fatih Sultan Mehmet Tablosu'kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet Tablosufiyatı ne kadar? Gentile Bellini kimdir?

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Belki de 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet'in, ressam Bellini'ye verdiği son pozlardan biri.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSUFİYATI NE KADAR?

İBB, National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini satın aldı. Londra'da düzenlenen müzayede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. 770 bin sterline satın alınan tablo, uzun yıllar sonra İstanbul'a, evine dönDÜ.

PORTREDEKİ İKİNCİ KİŞİNİN KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğunu ileri sürüyor. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

BELLİNİ'Yİ DENEYEREK İŞE ALDI

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etti. Resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başladı.

GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?

Gentile Bellini (1429 - 23 Şubat 1507), Rönesans döneminde Venedik'te yaşamış İtalyan bir ressamdır. 1478'de Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapmak üzere İstanbul'a gönderilmiştir.

Gentile Bellini, ressam bir ailenin çocuğu olarak 1429'da Venedik'te dünyaya geldi. Babası Jacop Bellini ve özellikle erkek kardeşi Giovanni Bellini de o dönemin çok ünlü ressamlarındandı. O dönemde yetenekli ressamlar çok saygı görmekteydiler. İtalyan yarımadasının kuzeyindeki Floransa ve Venedik gibi kentlerinde yaşayan sanatçılar Rönesans döneminin çekirdeğini oluşturmaktaydılar. Gentile ve Giovanni o dönemde özellikle birçok dinsel temaları tablolar yaptılar. Venedik'teki Scuola Grande di San Marco binasının içindeki tabloları da iki kardeş birlikte yapmışlardı. Gentile Bellini Venedik'teki Dükler Sarayı'nda da birçok tablolar yaptı ama 1577 yılında çıkan yangında bu tablolar yok oldu.