Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Fatih Sultan Mehmet neden öldü, nasıl öldü?" gibi konular araştırıldı.

FATİH SULTAN MEHMET NEDEN ÖLDÜ, NASIL ÖLDÜ?

Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylememiştir.

Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil:

Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı padişahlarının her birinin birer Fatih olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok yerleri Osmanlı topraklarına katarak devletin büyümesini sağladılar. Ancak Fatih Sultan Mehmet'e 'Fatih' deriz. O, Peygamber efendimizin övgüsüne nail oldu."

Tarihçi Franz Babinger'in Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiği iddiasını ortaya attığı halde hiç bir tarihi kaynakta bundan sözedilmediğini söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, "Fatih'in doktoru Yakup Paşa'nın devşirme olduğu belirtilerek onun Fatih'i zehirlediği iddiasını ortaya attılar. Fatih nikris hastalığı nedeniyle Memlüklüler üzerine sefere giderken Gebze'de Hünkar Çayırı'nda Hakk'a yürüdü" dedi.