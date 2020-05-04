Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de dualarla anıldı
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Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de dualarla anıldı

Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de dualarla anıldı
04.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:39

Fatih Sultan Mehmet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı'nda dualarla anıldı.

Fatih Sultan Mehmet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı'nda dualarla anıldı.

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 539. Yıldönümünde Gebze Hünkar Çayırı'nda düzenlenen programla anıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde tarihi Hünkar Çayırı'ndaki çeşme ve namazgah kısmında düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü katıldı. Korona virüs nedeniyle sınırlı sayıda ve sosyal mesafe dikkate alınarak Fatih'in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı'nda düzenlenen anma programı Çoban Mustafa Paşa camii imam hatibi Adem Güneş'in Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı.

Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, "Fatih nasıl bir çağ kapattı nasıl bir açtı gençlerimizin bunu tam anlamıyla bilmesi gerekiyor. Fatih adalette, insanlık derslerinde de, ilim irfan dolu bir çağı açtı İstanbul'u fethederek. Fatih Sultan Mehmet bize bir model çizmiştir. Bilim, sanat ve teknoloji kılavuzu olan bir modeldir bu. Fatih, çağlara sığmayan çağlar ötesine müjdelenmiş bir komutan bir liderdi. Fatih Sultan Mehmet ve tarihimize mal olan kıymetlerimizin ruhları şah olsun inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından program İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı dua ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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