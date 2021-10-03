Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Yaşam
Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

"Hayvan Dostu Belediyecilik" anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi, ilçeye Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırıyor.

1300 köpek 200 kedi yaklaşık yaklaşık1500sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek olan Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi için mevcut barınak alanı içerisinde112 metrekare olarak inşa edilen hizmet binasıklinik olarak hizmet verecek olup 60 metrekarelik 3 ek ünitesi ile tedavi merkezine destek sağlanacak.

Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Hayvan Dostu Belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde açılışı yapılacak olan Tedavi Merkezi ünitesi içerisinde kayıt,operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesin de yer aldığını söyledi.

Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

Tedavi merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner hekimler kontrolünde aşı uygulaması, kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılacak ayrıca mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanacaktır.

Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

Rehabilitasyon uygulamaları sonrası gerekli tüm tedavi süreci tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar tekrar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Oğuzhan Özyakup Marcao Balotelli Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Antonio Guterres Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yarın hizmete açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:31:43. #1.12#