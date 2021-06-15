Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş'le ilgili ses getirecek iddia: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı, yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş hakkında utanç verici suçlamalarda bulunduğunu belirtti. Altaylı, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" konularının havada uçuştuğu görüşmede Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili tüm bu iddiaları kanıtlayabilecek bir bant kaydının da elinde olduğunu söylediğini aktardı.

Habertürk yazarı ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında izne ayrılan ve sessiz kalan Habertürk TV spikeri Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KRİMİNAL NİTELİKTE SUÇLAMALAR"

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş'in kara para aklama suçlaması sonrasında yurtdışına kaçan SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz kaldığını iddia etmişti. Fatih Altaylı, Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar" ifadesini kullandı.

"ELİNDE İDDİALARI İSPATLAYACAK BİR SES KAYDININ BULUNDUĞUNU DA SÖYLEDİ"

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!" dedi.

Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydına da sahip olduğunu kendisine aktardığını belirten Altaylı'nın kaleme aldığı yazı şu şekilde;

"Bir erkek sesi.

"Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım" dedi.

"Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum" dedi.

"Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim" dedi.

"Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı" diye başladı.

Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.

Kriminal nitelikte suçlamalar.

Akıl alır gibi değildi.

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu.

Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.

Korkmaz'a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum.

İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi.

İlginç bir yanıttı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım.

Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!

Keşke ilk gün çıkıp, "Bunlar külliyen yalandır" diyebilseydi."

Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi."