Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolcusunu darp eden taksi şoförünün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin süresiz iptal edildiğini, 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesinin de askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Faslı yolcusunu darbeden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin süresiz iptal edildiğini, 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesinin de askıya alındığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, şubat ayında meydana gelen darp olayının görüntülerinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen Faslı yolcusunu taksinin hem içinde hem de dışında darp eden şoförün 22 liralık ücreti alabilmek için müşterisini yere yatırarak boğazını sıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasından kaydedildi. Tartışmanın, sıkışan trafikten söylenmeye başlayan şoförün sözlerini Fas uyruklu yolcunun anlamasıyla başladığı ve sonrasında da şiddetin araç içinde artarak araç dışında da devam ettiği gözlendi" denildi.

TAKSİNİN İZİN BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

?Olayla ilgili İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nce (TUDES), şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin süresiz iptal edildiği, saldırının yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesinin askıya alınarak aracın trafikten men edildiği bildirildi.

TAKSİCİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın darp raporu almış ve taksiciden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınıp "Kasten yaralama" suçuyla adliyeye sevk edilen taksici serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA