Fas'ta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi
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Fas'ta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi

20.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:45
Fas'ta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi

Fas'ta 480 milyon yıl öncesine dayanan, dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi.

Fas'ta 480 milyon yıl öncesine dayanan, dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi. 

Biology Letters dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Fas'ta ortaya çıkarılan 480 milyon yıl öncesine dayanan bir denizyıldızı fosili keşfedildi. Araştırmaya Cambridge'ten katılan uzmanlar, Anti-Atlas sıradağlarının Fezouata şistinde bulunan fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğunu söyledi. Ortaya çıkarılan denizyıldızının hayatın aniden genişlediği 'Ordovisyen Biyoçeşitlilik Olayı' olarak adlandırılan döneme dayandığı ifade edildi.  Bilimsel olarak 'Cantabrigiaster fezouataensis' adı verilen antik türün, fosil örneğinde tüylü kollarının hala görülebilen karmaşık bir tasarıma sahip olduğu belirtildi. İyi şekilde korunmuş kalıntıların, paleontologların yeni türün vücudunu ayrıntılı olarak haritalamasına olanak tanıması ve denizyıldızının nasıl evrimleştiğine ışık tutması bekleniyor.

FOSİLDEKİ DETAY SEVİYESİ İNANILMAZ

 Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel paleoekolog Aaron Hunter'ın konuyla ilgili olarak "Atalarıyla olan bu kayıp halkayı bulmak inanılmaz heyecan verici. Fosildeki detay seviyesi inanılmaz. Yapısı o kadar karmaşık ki önemini çözmemiz biraz zaman aldı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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