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Fas Kovid-19 salgını sebebi ile Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Fas Kovid-19 salgını sebebi ile Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile Fransa ile uçuşların pazar günü gece yarısından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile Fransa ile uçuşların pazar günü gece yarısından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Bakanlıklar Arası Koordinasyon Kurulundan (hükümet) yapılan açıklamada, Fas'ın Kovid-19 salgınına karşı elde ettiği durumu korumak amacıyla Fransa ile uçuşları askıya alma kararı verildiği aktarıldı.

Daha önce yaptığı açıklamada, uçuşların bugünden itibaren askıya alınacağını duyuran kurul, Fas vatandaşları ve Fas'ta ikamet eden yabancıların dönüşünü kolaylaştırma amacıyla tarihin ileri alındığını kaydetti.

Fransa'da, 23 Kasım'da, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı.

Fas'ta ise 949 bin 263 bin vaka görülürken, 14 bin 770 kişi salgında hayatını kaybetti.

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AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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