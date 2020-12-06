Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak"

06.12.2020 02:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 02:32
Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi:

Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, ülkesinin Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacağını söyledi.

Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, ülkesinin Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacağını söyledi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Birlik, Kalkınma ve Parçalanma Tehlikesi Arasında Büyük Fas" panelinde konuşan Halfi, "Fas, ayrılıkçı oluşum Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak" dedi.

Batı Sahra bölgesi sorununa ilişkin Gergarat tampon bölgesinde yapılan operasyonun kritik öneme sahip olduğunu belirten Halfi, ülkesinin zafer üzerine zafer kazandığını, Polisario Cephesi'nin ise yenilgi üzerine yenilgi aldığını kaydetti.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin, Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ammar El Khalfi

İlgili Haberler

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya'da yol kenarına attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya'da yol kenarına attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Necip Uysal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 02:33:12. #1.15#
title