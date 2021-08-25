Fas, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini reddetti
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Fas, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini reddetti

Fas, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini reddetti
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas, Cezayir'in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini kabul etmediğini belirtti.

Fas, Cezayir'in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini kabul etmediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın, son dönemde gözlemlenen gerginliği tırmandırma mantığı nedeniyle beklenen bir karar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın arkasındaki "asılsız ve saçma" gerekçelerin hiçbir şekilde kabul edilmediği ve karardan üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Fas Krallığının, Cezayir halkının güvenilir ve sadık ortağı olmaya devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, Fas'ın Mağrip ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için sağduyulu ve sorumluluk sahibi olarak çalışmaya devam edeceği dile getirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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