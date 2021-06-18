Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!

Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Üçüncü derece morbid obez olan 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo verdi. Peki, Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı mesleği nedir? Faruk Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı kimdir? Üçüncü derece morbid obez olan 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo verdi. Peki, Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı mesleği nedir? Faruk Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı 18 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up/ Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir. House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ'i ve prodüktörleri arasında yer alıyor.

Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde dünya standartlarında prodüksiyonlar yaptı ve yayınladı. Bu çalışmaları sayesinde David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto ve daha bir çok 'trendsetter' sanatçının beğenisini kazandı. Faruk Sabancı daima gelişerek ve yeni tarzlar deneyimleyerek elektronik müziğin zirvesindeki iki ismin, Armin Van Buuren ve Hardwell'in de dikkatini çekti.

Faruk Sabancı, üçüncü derece morbid obez idi. 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo vermeyi başardı.

Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 11:37:21. #1.13#

title