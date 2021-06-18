Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!

Üçüncü derece morbid obez olan 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo verdi. Peki, Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı mesleği nedir? Faruk Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı kimdir? Üçüncü derece morbid obez olan 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo verdi. Peki, Faruk Sabancı kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı mesleği nedir? Faruk Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı 18 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up/ Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir. House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ'i ve prodüktörleri arasında yer alıyor.

Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde dünya standartlarında prodüksiyonlar yaptı ve yayınladı. Bu çalışmaları sayesinde David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto ve daha bir çok 'trendsetter' sanatçının beğenisini kazandı. Faruk Sabancı daima gelişerek ve yeni tarzlar deneyimleyerek elektronik müziğin zirvesindeki iki ismin, Armin Van Buuren ve Hardwell'in de dikkatini çekti.

Faruk Sabancı, üçüncü derece morbid obez idi. 2016'da mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo vermeyi başardı.