01.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:40

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı görevlerini ifa eden Faruk Kaymakcı'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen Faruk Kaymakcı hakkında araştırmalar yapılırken Faruk Kaymakcı kimdir? AB Başkanı Faruk Kaymakcı hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

FARUK KAYMAKCI KİMDİR?

Faruk Kaymakcı Doğum Tarihi: 21 Mart 1968

Faruk Kaymakcı Kaç Yaşında: 51 yaşında

Faruk Kaymakcı Nereli: Tosya

Faruk Kaymakcı Eğitimi: Avrupa Koleji (1999–2000), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü (1988), 1989-1992 yılları arasında Fransa'da Strasburg Üniversitesi'nde AB araştırmaları ve İngiltere'de London School of Economics'te AB Ekonomi Mastırı

Faruk Kaymakcı: Görevi: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

Faruk Kaymakcı, 21 Mart 1968 tarihinde Tosya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tosya'da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur.

Devlet bursuyla 1989-1992 yılları arasında Fransa'da Strasburg Üniversitesi'nde AB araştırmaları ve İngiltere'de London School of Economics'te AB Ekonomi Mastırı yapmıştır. Kaymakcı ayrıca, 1999-2000 yılı eğitim döneminde Avrupa Komisyonu bursuyla College of Europe'ta AB Politikaları Mastırı elde etmiştir.

1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Kaymakcı, merkez görevleri sırasında, Balkanlar, Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar, Siyaset Planlama ve AB Dairelerinde görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Devlet Bakanı/AB Bakanı ve Başmüzakereci'nin Dışişleri Özel Müşaviri olarak çalışmış; Eylül 2009'dan itibaren bu göreve ek olarak, AB Genel Sekreterliği/Devlet/AB Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Yurtdışında Trablus Büyükelçiliği, NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği ve üç kez Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde görev alan Kaymakcı, 2011-2013 yılları arasında Türkiye'nin Basra Başkonsolosu, Ekim 2013 – Ocak 2017 tarihleri arasında da Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Şubat 2017'de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine getirilen Kaymakcı, 7 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmış; böylelikle aynı tarihte AB Başkanlığı görevini de üstlenmiş olmuştur.

2004 yılında Afganistan'da NATO Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Büyükelçi Kaymakcı, Avrupa Koleji Yılın Mezunları Ödülüne 2007 yılında önerilen üç Kolej mezunundan biri seçilmiştir.

Büyükelçi Kaymakcı, ileri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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