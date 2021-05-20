Faruk K. kimdir? Faruk K. kaç yaşında, nereli? Faruk K. biyografisi!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Faruk K. kimdir? Azar Azar ve Honki Ponki şarkılarıyla herkesin diline dolanan şarkılar yapan Faruk K. kaç yaşında, nereli? Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne alan Faruk K. mesleği nedir? Faruk K. hayatı ve biyografisi nedir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Faruk K. kimdir? Azar Azar ve Honki Ponki şarkılarıyla herkesin diline dolanan şarkılar yapan Faruk K. kaç yaşında, nereli? Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne alan Faruk K. mesleği nedir? Faruk K. hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FARUK K. KİMDİR?

1973 İstanbul Şişli doğumlu olan Faruk Kurukaya, sahne ismi ile bilinen Faruk K., aslen Sinopludur.

İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetin ardından bir süre amatör tiyatro gruplarında yer almış ve oyunculuk yapmıştır.

Ayrıca özel dans derslerinide bu dönemde alan Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne almıştır. Ardından 9 yıllık bir dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştirmiştir. Bir yandan da beste ve söz yazarlığı çalışmalarını sürdürmüştür.

Üniversite eğitimini de aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur.

İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında Bir Kaç iyi Adam grubu ile çıkarmış hemen ardından Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları 2. albümü müzik piyasasına sürülmüştür.

Albümleri, Honki Ponki, Aşk Tek Yön, Azar Azar, Kalbimin Sesi, Fark ve Enerji'dir. En son 2016 yılında Aşka Geldik isimli single ile müzik çalışmalarını devam ettirmiştir. Aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren sinema filmi Aşka Geldik'te oyuncu olarakta yer almıştır.

MÜZİK KARİYERİ

1996 senesinde Birkaç İyi Adam grubuyla birlikte ilk single, ardından Çıtır Kızlar'la aynı kaseti paylaştıkları ikinci albüm geldi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun oldu. Konservatuvar yıllarında sanat yönetmenliği ve koreografi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok sanatçının kliplerinde konser ve televizyon programlarında çalıştı.Profesyonel olarak dans ettiği 1996 ile 2000 yılları arasında Hakan Yonat, Kemal Başbuğ, Gürsel Aksun ve Deniz Akel'in yönetmenliğini yaptığı kliplerde sanat yönetmeni ve koreograf olarak çalıştı.

2001 ile 2007 tarihleri arasında yönetmen olarak Demet Akalın (Mantık evliliği), Zeynep Mansur (Katlanamam), Zeynel Aba (Kipriya), Ebru Şimşek (Ağır takılalım), Yelda Başaran (Öp diyemem, Kısmet değilmiş), Özlem Cevher (Sen anlarsın, Leyla) kliplerini çekti. 2001 yılında yayınladığı Azar Azar adlı solo albümüyle çıkış yakaladı. Bu başarısını 2002 yılında Honki Ponki adlı albümü ve 2005 yılında Enerji adlı albümüyle devam ettirdi, 2008 yılında ise Aşk Tek Yön isimli albümüyle çıkışına devam eden sanatçı 2008 sonu 2009 başlarında yeni şarkılarıyla Kalbimin Sesi albümünü çıkardı.

Üç yıl aradan sonra Fark (2011) albümü ile müzik camiasına yeniden bir giriş yaptı. Yeni albümünde Sezen Aksu Serdar Ortaç Zeynep Dizdar gibi isimlerin parçalarına da sahip olan albüm 18 Mart 2011 itibarı ile müzik market raflarında yerini almıştır. 2011 Fark albümünde ilk klibini Zeynep Dizdar imzalı "Adalet Yerinde" ye ikinci klibini ise Sezen Aksu teklisi "Kusura Bakma" ya çekmiştir. Son olarak 2012 yılında Star Tv'de yayınlanan İşler Güçler adlı dizinin bazı bölümlerinde konuk oyuncu olarak oynamıştır.

ALBÜMLERİ

• Azar Azar (2001)

• Honki Ponki (2002)

• Enerji (2005)

• Aşk Tek Yön (2008)

• Kalbimin Sesi (2009)

• Fark (2011)

MÜZİK VİDEOLARI

• Azar Azar

• Aşk Yarası

• Bir Bir

• Korkak

• Honki Ponki

• İyice Duydun mu?

• Sevda Durakları

• Bana Geri Dön

• Bomba

• Âşık (Trio)

• Havasızım

• Paraşüt