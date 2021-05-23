FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
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FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!

FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Farmasi, Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey 2021'in ana sponsoru oldu.

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, Bodrum'da gerçekleştirdiği özel bir akşam yemeğinde Miss Turkey 2021'in ana sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Miss Turkey Organizasyonu Başkanı ünlü organizatör Can Sandıkçıoğlu'nun da katıldığı gecede marka işbirliklerini duyurdular.

8 Eylül 2021 günü Fişekhane'de düzenlenecek olan Farmasi Miss Turkey 2021, belli ki senenin en ses getiren etkinliği olacak. Farmasi'nin düzenlediği Farmasi Miss Turkey 2021 tanıtım gecesine katılanlar arasında Merve Sevi, Burcu Binici, Ecenaz Uçer, Ece İrtem, İlayda Oymak, İpek Bağrıaçık, Didem Devay, Şule Makaroğlu gibi ünlü isimler katıldı.

Türkiye'de kişisel bakım ve güzellik konusunda özellikle genç kızların en büyük destekçisi olduklarını belirten Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, "Bizi harekete geçiren şey güzellikten aldığımız güç. Güzelliğin iyi görünmekten çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Yıllardır kendimizi güzelliği yaratmaya adadık. Bu konuda yıllardır kadınlarla birlikte yol alıyoruz. Hem kariyer, hem deneyim olarak yanlarındayız. Hem Miss Turkey ve hem Farmasi güzelliğin izinde markalar oldukları için Miss Turkey 2021'de beraber yürüyecek olmaktan heyecanlıyız" dedi.

Genç kızlara büyülü bir dünyanın kapısını aralayan yarışma, bu yıl da sürpriz etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya ve Avrupa Güzeli'nin seçildiği, günümüzün birçok ünlü ve başarılı ismini Türkiye'ye tanıtacak olan Farmasi Miss Turkey, etkileyici bir final gecesi hazırlayacak. Ünlü isimlerden oluşan jürisi, muhteşem sahne performansları ve tanınmış simaların katkılarıyla fark yaratacak yarışma 8 Eylül 2021 günü Fişekhane'de düzenlenecek.

FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!
FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!

Kaynak: Snob Magazin

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