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Farklı ülkelerden gelen ressamlar Çankırı'nın güzelliklerini tuvale yansıttı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Farklı ülkelerden gelen ressamlar Çankırı'nın güzelliklerini tuvale yansıttı

Türkiye, Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan 14 ressamın Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlamak için yaptığı resimler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÇANKIRI (AA) - Türkiye, Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan 14 ressamın Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlamak için yaptığı resimler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ile Çankırılı resim sanatçısı Hülya Sezgin iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na farklı ülkelerden ressamlar davet edildi.

Davet üzerine 5 ülkeden gelen 14 ressam, kentteki 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezerek gözlem yaptı.

Sanatçıların gözlemlerini tuvale yansıtarak yaptığı çalışmalar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde sanatseverlerle buluşturuldu.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, serginin açılışında yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen misafirleri hep birlikte ağırladıklarını söyledi.

Çankırılıların misafirperverliğine vurgu yapan Meydaneri, "Bu sergi, sanat açısından okuluma ve öğrencilerime çok şey kattı şüphesiz ancak bence 2 yıldır pandemiyle savaştığımız, birbirimizden uzaklaştığımız bu günlerde bu çalıştayın bize en büyük katkısı, yeniden bir olduk. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi olarak birlikte güzeldik." dedi.

Meydaneri, çalıştayın yapılmasına destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Hülya Sezgin de koronavirüs salgınına rağmen önceki yıllarda ertelediği çalıştayı yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiye AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Vali Abdullah Ayaz'ın eşi Melike Ayaz ile kurum müdürleri, ressamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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