Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı
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Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

- Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylasında bahar ayları ile birlikte renk cümbüşü oluştu.

- Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı

ŞIRNAK - Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylasında bahar ayları ile birlikte renk cümbüşü oluştu. Drone ile havadan görüntülenen yayla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası bahar ayları ile birlikte yeşil ve beyaza büründü. Fotoğraf tutkunları, yüksek rakımlı yaylaya gelerek bu anları karelemeye başladı.

Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı
Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı
Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı
Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

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