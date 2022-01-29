Faranjite ne iyi gelir? Kronik faranjite ne iyi gelir evde bitkisel çözüm nelerdir?

Faranjit rahatsızlığına yakalanan kişiler de yutkunmada zorluk, ateşlenme ve boğazda batma hissi gibi belirtiler baş gösterir. Bu belirtileri yaşayan yada daha önde faranjit geçirip kronik faranjite dönen kişiler hemen rahatsızlıklarının çaresini aramaktadır. Faranjite ne iyi gelir? Kronik faranjite ne iyi evde bitkisel çözümler nelerdir? gibi soruları internette araştırmaktadır. Biz de sizler için bu sorulara cevap verdik. İşte detaylar.

FARANJİT NEDİR? FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farenjit boğazımızın arka kısmının farenks adı verilen bölgenin iltihaplanması sonucu oluşan rahatsızlığın adıdır. Belirtileri ise şu şekildedir:

1- Boğazda yanma ve kaşıntı hissi.

2- Yutkunmada zorluk.

3- Ses kısıklığı ve öksürme.

4- Ateşlenme ve halsizlik.

FARANJİTE NE İYİ GELİR?

1- Adaçayı antiseptik özelliği sayesinde boğazınızda oluşan enfeksiyonu azaltarak hızlıca iyileşmenizi sağlar. Günde 3-4 defa tüketebilirsiniz. Yada İ.Saraçoğlu'nun adaçayı gargarasını yaparak da hızlıca iyileşebilirsiniz. 1 bardak suyu kaynatıp üzerine bir tutam adaçayı ekleyip 10dk demleyin. Ilıdıktan sonra gargara yaparak tükürün. Günde 2-3 kez yapabilirsiniz 24 saat bozulmadan kullanabilirsiniz.

2- Bal ve soğan kürü uygulayarak da kısa sürede iyileşebilirsiniz. Bir miktar balın üzerine bir soğanı iri iri dorayın. Bir süre bekleyin soğan suyunu saldıktan sonra kullanıma hazırdır. Çocuklardaki faranjit için 3 defa bir tatlı kaşığı karışımdan tüketebilir. Yetişkinlerde ise 3 defa yemek kaşığı ile karışımdan tüketebilir.

3- Elma sirkesi içerdiği antibakteriyel özelliğin yanı sıra zengin mineral içeriği ile kısa süre faranjitinizi iyileştirecektir. 1 bardak ılık suya 1-2 yemek kaşığı sirke ekledikten sonra (biraz da bal ekleyebilrisiniz ) içebilirsiniz. Günde 1-2 defa uygulayabilirsiniz. Aynı miktarda su ve sirke ile gargara da yapabilirsiniz.

4- Zencefil içerdiği antibakteriyel özelliği sayesinde faranjite de iyi gelecektir. Zencefil ile sütü karıştırıp içtiğinizde hem boğazınızdaki iltihap kuruyacak hem de boğazınız yumuşayacaktır süt sayesinde.

5- Papatya çayı strese ve uykusuzluğa iyi gelse de faranjite de faydalıdır. Solunumu rahatlatır.Boğazınızın kuruluğunu alır ses kısıklığını ve öksürüğü giderir.

6- Sarımsak her derde deva olduğu gibi faranjite de iyi gelmektedir. İçerdiği Allicin maddesi sayesinde bakterileri yok ederek iltihabın kurumasını sağlar. Püre haline getirilmiş 1 tatlı kaşığı sarımsak yarım tatlı kaşığı tarçın ve yarım tatlı kaşığı karabiberi bir bardak kaynamış suya ekleyip 10 dk dinlendirin. Karışım ılıdıktan sonra süzüp gün içerisinde 2-3 kez içebilirsiniz.

7- Domates suyu içinde bolca bulundurduğu C vitamini sayesinde faranjitinize iyi gelecektir. Boğazınızda iltihap yüzünden oluşan şişlik yemek yemenizi engellerse domates suyu yardımınıza koşacaktır. içerdiği onca vitamin ve mineral sayesinde hücreleri yenileyerek boğazınızın hızlıca iyileeşmesini sağlayacaktır.

8- Ihlamur çayı eski zamanlardan beri boğaz ağrısı tedavisinde kullanılan bir bitkisel çaydır. Vücut ısınızı yükselterek ter atımınızı hızlandırarak mikropları vücudunuzdan atılmasını sağlayacaktır.

9- Tuzlu su ile gargara yaparak faranjite neden olan bakteri ve virüsleri öldürmeye yardımcı olacaktır. Böylece boğazınızdaki şişkinlik ağrı hafifleyecektir. 2 su bardağı ılık suya 3 tatlı kaşığı deniz tuzu ekleyerek karıştırın. 3-5 günboyunca bu karışımı gargara yaparak kullanın.

FARANJİTİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

1- Çok sıcak veya soğuk gıdalar tüketmeyin. Böylece boğazınızın tahriş olup mikrop kapmasının önüne geçebilirsiniz.

2-Yüksek sesle konuşmayın aksi takdirde boğazında oluşan tahriş faranjite giden yolu aralayacaktır.

3- Bol bol sıvı tüketin. Vücut içi sıvı dengesini koruyun. Boğazda başlayan kuruluk faranjitin ana nedenidir.

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