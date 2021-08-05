Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap!

Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Farah Zeynep Abdullah, twitter'da bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu. İşte o cevap...

Türkiye'yi saran yangınlar sürerken ünlü isimlerin paylaşım ve polemikleri de zaman zaman gündeme geliyor. "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye bölmüştü. Kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında gerginlik yaşanmıştı.

Farah Zeynep Abdullah şimdi de kendisine yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtla gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın bir takipçisi, "Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi? Düşüp kalmadıkları çukur yok" yorumuyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah, bir başka takipçisinin kendisi için "Histerik ya. Başladığı işi bitirmekten aciz dürtüsel saygısız bir tip. Fonlu oyuncu ajansları üzerinden popülarite kazanıyorlar" yorumuna cevap verdi.

"EVLİ VE AHLAK YOKSUNU!"

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yanıtı: "Günaydın kendini evli ve saf değil iyi niyetli olarak tanımlayan hanım! Evli ve ahlak yoksunu daha iyi olurmuş. Ezhel çok sevdiğim bir sanatçı, sevgilim Artz. Siz Allah'ınızdan bulmayı çok sever misiniz?"

Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap!
Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap!

Kaynak: Snob Magazin

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İlk fragman geldi
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İlk fragman geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Farah Zeynep Abdullah'dan takipçisine şok eden cevap! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:17:49. #1.16#

title