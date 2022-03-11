FAO Genel Direktörü Çü: "Rusya ve Ukrayna'da yaşananlar önemli zorluklar getiriyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyanın en önemli tarımsal emtia üreticileri arasında yer alan Rusya ve Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerindeki olası kesintilerin küresel gıda güvenliğinde ciddi ve geniş çaplı bozulmalara yol açabileceğini bildirdi.

Çü Dongyü, "Rusya- Ukrayna çatışması temelinde Küresel Gıda Güvenliği üzerine yeni senaryolar" başlıklı açıklamasında, "Son iki senede Kovid-19, küresel gıda güvenliğine pek çok zorluk getirdi. Bugün Rusya ve Ukrayna'da yaşananlar başka önemli zorluklar getiriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'nın küresel gıda üretiminde ve tedarikinde önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Çü, "Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı, Ukrayna ise 5. büyük. İkisi birlikte dünya arpa pazarının yüzde 19'unu, buğdayın yüzde 14'ünü ve mısırın da yüzde 4'ünü sağlayarak, küresel tahıl ticaretinin 3'te 1'inden fazlasını oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkelerin aynı zamanda dünya ayçiçek yağı ihracat pazarının yüzde 52'sini oluşturduğuna işaret eden Çü, "Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve yağlı tohum üretimindeki tedarik zinciri ve lojistik aksaklıklar ayrıca Rusya'nın ihracatına yönelik kısıtlamaları, gıda güvenliği üzerinde önemli etkileri olacak. Bu, özellikle buğday arzının yüzde 30'u ve daha fazlası için Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olan yaklaşık 50 ülke için geçerlidir." yorumunu yaptı.

Çü, 2020'nin ikinci yarısından itibaren artış gösteren gıda fiyatlarının, yüksek talep, nakliye maliyetleri, limanlardaki aksaklıklar sebebiyle Şubat 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

FAO Genel Direktörü, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın yoğunluğunun ve ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğuna dikkati çekerek, bu iki ana ürün ihracatçısının tarımsal faaliyetlerindeki kesintilerin küresel gıda güvenliğinde ciddi ve geniş çaplı bozulmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tahılda hasat döneminin haziranda olacağını ancak Ukrayna'daki çiftçilerin hasada gidip gidemeyecekleri ve pazara sunup sunamayacaklarının belirsiz olduğunu vurgulayan Çü, "Rusya'nın Karadeniz'deki limanları şimdilik açık ve kısa dönemde tarımsal üretimde herhangi bir kesinti beklenmiyor. Ancak Rusya'ya yönelik mali yaptırımlar, devam etmesi durumunda büyümeyi etkileyebilir, tarımsal üretim maliyetlerini artırabilir." yorumunu yaptı.

Çü Dongyü, mevcut çatışmanın enerji fiyatlarının da yükselmesine yol açtığını ve bunun tarım sektöründe de negatif sonuçlarının olduğunu kaydetti.

FAO Genel Direktörü açıklamasında, "Ayçiçek yağı ve diğer alternatif yağlar için ihracat beklentileri de belirsizliğini koruyor. Hindistan, Avrupa Birliği, Çin, İran ve Türkiye dahil olmak üzere büyük ayçiçek yağı ithalatçıları başka tedarikçiler veya diğer bitkisel yağlar bulmalıdır. Bu durumun örneğin diğer palm, soya gibi yağlarda da benzer belirsizliklere yol açacak bir etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çü Dongyü, ülkelere bazı politika önerilerinde bulunarak, küresel gıda ve gübre ticaretinin açık tutulması, yeni ve farklı gıda tedarikçilerinin bulunması, yerinden edilmiş ve savunmasız grupların desteklenmesi, uluslararası pazarlara etki edebilecek geçici siyasi tepkilerden kaçınılması, piyasa şeffaflığını ve diyaloğu güçlendirilmesini tavsiye etti.