Fall Guys'a iki yıl sonra crossplay desteği geliyor - Haberler
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Fall Guys'a iki yıl sonra crossplay desteği geliyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fall Guys'a iki yıl sonra crossplay desteği geliyor

Geliştici ekip Mediatonic, dün yaptığı duyuruda, Fall Guys: Ultimate Knockout'ın PlayStation ve PC arasında crossplay desteğinin geldiğini duyurdu.

Fall Guys'ın 6. Sezon ortası güncellemesinin bir parçası olarak platformla arası çapraz oynama desteğinin geldiği bildiriliyor. Fall Guys yaptığı açıklamada, "Bu, siz ve arkadaşlarınızın PC veya PlayStation'da olmalarına bakılmaksızın Fall Guys oynarken partiler kurabileceğiniz anlamına gelir." sözlerine yer verdi.

Fall Guys oyuncuları artık platform fark etmeksizin crossplay desteğiyle beraber oyuna girebilecekler. Arkadaşlarınızla beraber oyuna girebilmek için Epic Games hesabınızı Fall Guys'a bağlamanız gerekmektedir. Eğer yapmadıysanız Mediatonic, oyunu başlattığınızda sizden bunu yapmanızı isteyeceği söyleniyor.

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Fall Guys'a iki yıl sonra crossplay desteği geliyor

Fall Guys'ın piyasaya sürülmesi plananan Nintendo Switch ve Xbox sürümlerinin de çapraz oynamayı destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Ancak Epic'in geçmişi göz önüne alındığında, özelliği bu platformlarda görmemiz bir olasılık gibi görünüyor. Mediatonic yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation, Epic Games, fall guys, Steam, Gamegar,, Haberler

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