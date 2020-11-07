Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü
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Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü

07.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:06

Antalya'da 3 çocuk annesi kadın, manzara izlediği sırada falezlerden düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti.

Dün gece Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yakınındaki falezlerde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Leyla Yalçın, bir akrabası ile falezler üzerindeki seyir terasına geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP KAYALIK ALANA DÜŞTÜ

Yakınının markete gittiği sırada Yalçın, dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Durumu farkeden yakını olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Falezlerden düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Falezlerin alt kısmına ulaşan itfaiye ve polis Yalçın'ı bot ile Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Falezlerden düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri yapılan Leyla Yalçın'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Adapazarı'na götürüldü.

Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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