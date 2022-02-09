Fincanda çıkan semboller şekline ve durumuna göre çeşitli manalara gelir. En sık çıkan işaretlerden biri olan tavşan işareti de anlamı ile merak ediliyor. Peki, Falda tavşan görmek nedir? Falda tavşan çıkması ne anlama gelir?

FALDA TAVŞAN GÖRMEK NEDİR?

Falda tavşan görmek kısmetle ilişkilendirilir. Yakın zamanda fal sahibinin duygu dünyasında hareketlilik yaşanacak, doğru insanla tanışacak ve evlilik yolunda adımlar atacak demektir.Olumlu ve olumsuz anlamda hızlı yaşanacak değişimleri haberevren bu fal,fal sahibine etkileri olacak ama olumsuz olabilecek durumlar kısa sürede ortadan kalkacaktır. Bu yüzden fal sahibi bu durumlara sebebiyet verecek ihtimallere karşı dikkatli olmalıdır.

FALDA TAVŞAN KAFASI GÖRMEK

Falda görülen tavşan kafası diğer durumlara göre kötü şekilde yorumlanan bir durumdur. Özellikle kısmetin bu dönemde kapanacağı şekilde yorumlanmıştır. İş ve özel hayatta yaşanabilecek sorunlara işaret eden bu durum fal sahibinin arkasından iş çeviren insanlar olduğu anlamına gelir.Bu kişiler fal sahibi hakkında dedikodu yapıyor ve onun hakkında yanlış cümleler kuracaktır. Bu yüzden fal sahibi yakın çevresinde arkadaş seçimine dikkat etmelidir.

FALDA TAVŞAN SÜRÜSÜ GÖRMEK

Falda tavşan sürüsü görmek fal yorumcularına göre farklı şekillerde ele alınan ve duruma göre farklı şekilde yorumlanan bir faldır. Bu fal, fal sahibi için hayırlı durumları işaret eder ve hem maddi hem manevi yönden kazanç anlamına gelir. Ancak oluşan bu olumlu durum uzun sürmeyecektir. Bu fal, fal sahibine huzuru ve mutluluğu yakalayıp güzel bir hayat geçireceği anlamına da gelir.

FALDA TAVŞAN VE KÖPEK GÖRMEK

Falda tavşan ve köpek görmek rakipleri ve düşmanları simgeler. Eğer falda köpek ve tavşan varsa, çok güçlü rakipleri var demektir. Bu rakipler fal sahibinin hayatına önemli ölçüde sekteye uğratabilecek demektir. Bu yüzden fal sahibi yakın çevresine dikkat etmeli, arkadaş seçimi konusunda titiz davranmalıdır.

KAHVE FALINDA TAVŞAN GÖRMEK

Kahve falında tavşan görmek bir yakından müjde almaya ve eğitim hayatındaysanız başarıyı yakalayacağınız anlamına gelir. Bu fal başka bir yoruma göre yasak ilişkiye ve hüzne yorulur. Eğer tavşan yanında kadın varsa aldatılmak, erkek varsa erkek tarafından aldatılmak olarak yorumlanır.

Kahve falında tavşan yanında havuç görülmesi halinde hasta kimsenin sağlığına kavuşacağı anlamına gelir.Bu işaret aynı zamanda platonik bir sevgiye de işaret edebilir. Bu fal evli, bekar farketmeksizin başkalarından hoşlanmak olarak yorumlanabilir.

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