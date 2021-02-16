Fakirlik Belgesi nedir? Fakirlik Belgesi nereden alınır? Fakirlik Belgesi nasıl alınır?

CHP'den Gamze Taşcıer'in muhtarlardan aldığını açıkladığı bilgiler doğrultusunda, bu yıl geçen yıla nazaran fakirlik belgesine başvuran vatandaş sayısının en az iki kat arttığı ifade edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, Fakirlik Belgesi nedir? Fakirlik Belgesi nereden alınır? Fakirlik Belgesi nasıl alınır? araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs, yalnızca sağlığı değil, ekonomiye büyük bir şekilde etkiledi. Kapanan mekanlar ve ara veren iş yerleriyle beraber binlerce vatandaş işsiz kaldı ve iş verenlerin de durumu hiç iç açıcı değil. Bu sebeple vatandaşlar son zamanlarda Fakirlik Belgesi nedir? Fakirlik Belgesi nereden alınır? Fakirlik Belgesi nasıl alınır? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

FAKİRLİK (YOKSULLUK) BELGESİ NEDİR?

Fakirlik Belgesi, maddi zorluk içerisinde olan, işi olmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan fakir, yoksul kişilerin başvurabileceği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından maddi yardım almalarını sağlayacak olan belgedir. Devletten maddiya da gıda, kırtasiye gibi yardımlar alabilmek için Fakirlik Belgesine ihtiyaç vardır.

KİMLER FAKİRLİK BELGESİ ALABİLİR?

Maddi durumu kötü olan, hiçbir sigortalı kurumda çalışmayan, sigortası olmayan, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayan,kısacası geçim zorluğu yaşayan bireyler Yoksulluk belgesine başvurabilir. Bu vatandaşların yoksullukları, devletin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilir ve onaylanmasının ardından kişiye Fakirlik Belgesi verilir. Bu belge resmi bir belgedir.

FAKİRLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Fakirlik Belgesi, muhtarlıktan alınmaktadır. Yoksulluk Belgesi, vatandaşın bağlı olduğu yerin muhtarı tarafından imzalanmaktadır.

FAKİRLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Fakirlik belgesinin alınabilmesi için ikamet edilen mahallenin muhtarlığına gidilmelidir. Kişinin yoksul olduğu ve maddi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra da bu belge verilmektedir. Fakat, yoksulluk belgesinin alınabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.



