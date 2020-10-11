Fakir Baykurt kimdir? Fakir Baykurt kaç yaşında, nereli? Fakir Baykurt eserleri

Yılanların Öcü kitabı ile sevilen Türk Edebiyatının başarılı yazarlarından Fakir Baykurt hayatı araştırılıyor. Kullanıcılar Fakir Baykurt kaç yaşında, nereli, evli mi gibi soruların yanıtını arıyor. Fakir Baykurt biyografisi haberimizde.

Başarılı edebiyatçı Fakir Baykurt'un gerçek adı Tahir'dir. İlkokul eğitiminin ardından Isparta Gönen Köy Enstitüsü'ne kaydolur. Bu dönemde edebiyata merak sarar ve Köy Enstirüsü'nde iken Fesleğen Kolum şiirini çıkarır. Fakir Baykurt kim?

FAKİR BAYKURT KİMDİR?

Baykurt, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de 15 Haziran 1929 tarihinde doğdu. Annesinin adı Elif ve babasının adı Veli'dir. Tahir 1936 yılında Akçaköy İlkokulu'na başlar ve iki yıl sonra babasını kaybeder. Babasının ölümünden sonra dayısı Osman Erdoğuş tarafından Balıkesir Burhaniye' ye götürülür ve orada dokumacılık yapmaya başlar. II. Dünya Savaşı'nın başlaması ile dayısı askere alınır ve Tahir Akçaköy'e dönerek okula devam eder. İlkokulu bitirdikten sonra Isparta Gönen Köy Enstitüsü' ne yazılır. Köy enstitüsü yıllarında özellikle şiire olan ilgisi artar, kendini okumaya verir. Bu dönemde özellikle Türkçeye çevrilen klasikleri okur.

Baykurt'un köy enstitüsü yıllarında ilk şiiri Fesleğen Kolum Eskişehir' de çıkan Türke Doğru dergisinde yayımlanır. 1947 yılında Köy Enstitüleri ve Kaynak Dergisi'nde şiirleri çıkar ve bu yıllarda şiirlerinde daha sonra tüm yazılarında Fakir Baykurt adını kullanmaya başlar. 1947 yılında köy enstitüsünü başarı ile bitirir ve Yeşilova' nın Kavacık Köyü'ne öğretmen olarak atanır.

İLK KİTABI ÇİLLİ YAYIMLANIR

1951 yılında Muzaffer Hanım'la evlenen Baykurt'un öğretmenliği Dereköy'e aktarılır. 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'ne girer ve bir sene sonra bu sefer Gayret Dergisi' nde çıkan bir yazısı nedeni ile yargılanır. 1955 yılında Gazi Enstitüsü'nü de başarı ile bitirirerek Hafik'te açılan ortaokula atanır. Aynı yıl ilk kitabı olan Çilli yayınlanır. 1957 yılında askere alınır ve Ankara Piyade Yedek Subay Ortaokulu'na öğretmen olarak atanır. İlk kızı Işık bu yıl dünyaya gelir. 1958 yılında ilk romanı Yılanların Öcü, Cumhuriyet gazetesinin açtığı Yunus Nadi Roman Ödülleri'nde birinci olur. Ancak roman nedeni ile hem Baykurt hem Cumhuriyet gazetesi kovuşturma geçirir. Baykurt bu dönemden sonra Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlar. Askerlikten sonra Şavşat Ortaokulu'na öğretmen olarak atanır ve ikinci kızı Sönmez dünyaya gelir. Yılanların Öcü adlı romanı da Remzi Kitabevi tarafından basılır. Ardından Efendilik Savaşı adlı kitabı yayımlanır. Cumhuriyet'teki bazı yazıları yüzünden öğretmenlikten alınıp Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde görevlendirilir. Altı ay açıkta kaldıktan sonra 27 Mayıs 1960'ta Ankara İlköğretim müfettişliğine atanır ve aynı yıl Efkar Tepesi adlı kitabı basılır.

1961 ve 1962 yıllarında yazarın Yılanların Öcü adlı romanı tiyatroya ve filme uyarlanır. Tiyatro gösterimi yasaklanır, film ise Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in konuya el koyması ile gösterime girer. Bu yıl ayrıca yazarın Onuncu Köy, Karın Ağrısı, Irazca'nın Dirliği kitapları yayımlanır. Bir sene sonra yazarın oğlu Tonguç dünyaya gelir. Baykurt Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde göze kulağa hitap eden ders araçları ve yetişkinler için yazma öğrenimi görür. 1963 yılında yurda dönerek Ankara İlköğretim müfettişliği görevini sürdürür.

Fakir Bykurt, 1999 Nisan genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi İzmir milletvekili adayı olur. 11 Ekim 1999 Pazartesi günü tedavi gördüğü Almanya'da Essen Üniversitesi Kliniği'nde pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirir.

ESERLERİ

Romanları

Yılanların Öcü (1954)

Irazcanın Dirliği (1961)

Onuncu Köy (1961)

Amerikan Sargısı (1967)

Tırpan (1970)

Köygöçüren (1973)

Keklik (1975)

Kara Ahmet Destanı (1977]

Yayla (1977)

Yüksek Fırınlar (1983)

Koca Ren (1986)

Yarım Ekmek (1997)

Kaplumbağalar (1980)

Öyküleri

Çilli (1955)

Efendilik Savaşı (1959)

Karın Ağrısı (1961)

Cüce Muhammet (1964)

Anadolu Garajı (1970)

On Binlerce Kağnı (1971)

Can Parası (1973)

İçerdeki Oğul (1974)

Sınırdaki Ölü (1975)

Gece Vardiyası (1982)

Barış Çöreği (1982)

Duirsbug Treni (1986)

Bizim İnce Kızlar (1992)

Dikenli Tel (1998)

Toplum ve Eğitim Yazıları

Efkar Tepesi (1960)

Şamaroğlanları (1976)

Kerem ile Aslı (1974)

Kale Kale (1978)

Kaplumbağalar (1980)

Çocuk kitapları

Topal Arkadaş

Yandım Ali

Sakarca

Sarı Köpek

Dünya Güzeli (1985)

Saka Kuşları (1985)

Şiir

Bir Uzun Yol

Dostluğa Akan Şiirler

Aldığı ödüller

1958 Yunus Nadi Roman Ödülü (Yılanların Öcü)

1970 TRT Sanat Ödülleri (Tırpan)

1970 TRT Sanat Ödülleri (Sınırdaki Ölü)

1971 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Tırpan)

1974 Sait Faik Hikâye Armağanı (Can Parası)

1978 Orhan Kemal Roman Armağanı (Kara Ahmet Destanı)

1979 Tiyatro 79 Dergisi tarafından Yılın Oyunu Ödülü (Sakarca)

1980 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü (Tırpan)

1984 Berlin Senatosu Çocuk Yazını Ödülü (Barış Çöreği)

1985 Alman Endüstri Birliği (BDI) Yazın Ödülü (Gece Vardiyası)

1997 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Yarım Ekmek)

1998 Yaşam Radyo Ustalara Saygı Onur Ödülü

1999 Pir Sultan Abdal Derneği Ödülü