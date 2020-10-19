Faiz artırımı ne demek? Faiz artırımı kelimesinin anlamı nedir? Ekonomide neyi ifade etmektedir?

Faiz artırımı kelimesi sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Peki bu kelime ne anlama gelmektedir? Faiz artırımı nedir?

Ekonomi haberlerinden aşina olduğumuz faiz artırımı ne demektir? Merkez Bankası'nın faiz artırımıne anlama geliyor?

FAİZ ARTIRIMI NEDİR?

Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler. Hem ne kadar para basılacağına karar verir hem de bankalara verilen borç paraların faizlerini belirlerler.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz silahı ısınan ekonomiyi soğutmak için kullanılır. Faizler yukarı çıkınca ekonomik aktivite yavaşlar dolayısıyla enflasyonun gerilemesi beklenir. Yüksek faizler büyüme politikalarını da olumsuz etkiler.

Faiz artırımlarının altında yatan en büyük sebeplerden birisi ödemeler dengesinde açık veren ülkelerin dışarından sıcak para girişini sağlayıp iç piyasayı rahatlatmak olarak görülürken bunun yanında bir başka büyük etkisi ise Türk Lirasının değerlenmesi anlamına gelir. Türk Lirası değerlendikçe kur yükselişinden kaynaklı maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş olur. Sadece maliyet enflasyonu değil talep enflasyonunu da engellemiş olması beklenir.

Faiz artırımlarının olumlu etkileri varken olumsuz etkilerinin de oldukça yüksek olduğu düşülmektedir. Yatırımları düşürmesi en büyük olumsuzluk olarak görülürken, enflasyonu düşürmesi olumlu etkisi olarak olarak görülebilir. Faiz artırıldığı zaman tüketimler azalırken tasarruflarda artış beklenir, kaynağın artmasıyla yatırımlar için kaynak bulmak oldukça kolaylaşır, tüketimlerde düşüş ile birlikte enflasyonda gerileme görülürken olumsuz sıralaması ise faizlerin artmasıyla yatırım maliyeti artmış olur, maliyet arttığı için yatırımları engeller, istihdam düşerken büyümenin de aynı şekilde düşmesi beklenir.

FAİZ ARTIRIMI VE ENFLASYON

Faiz artırımının enflasyonun yükselişini durdurma etkisi beklenir. Faizlerin artması ile birlikte piyasada talep azalır, harcama eğilimi düşmeye başlar. Bunun nedeni TCMB bankalardan para talep ettiğinde yüksek faiz uygulamasına sebep olur. Bankalar daha fazla para toplamak için daha yüksek faiz uygulayarak müşterilerinin daha fazla para yatırmalarını sağlamak amacı ile faizleri yükseltir. Bu piyasada risksiz faize para yatırılıp harcama eğiliminden vazgeçilmesini sağlayıp, enflasyonun önü kesilmiş olur.

FAİZ ARTIRIMI VE İŞSİZLİK

Faiz artırımının istihdam piyasasına etkisinin olumsuz olma ihtimali yüksektir. Çünkü faizlerin artması demek yatırımların durması anlamına gelebileceği için risksiz yatırım varken risk alıp iş yeri açmak yatırımcıya zor gelecektir. Bunun neticesinde yüksek faizden yararlanmak daha avantajlı geleceği için işsizliği artırabilecek etken olarak görülebilir.

FAİZ ARTIRIMI VE BÜYÜME

Faiz artırımının yatırımları düşüreceği varsayılarak büyüme açısından olumsuz olarak görülür. Sıkı para politikası uygulaması anlamına gelen faiz artırımı düşük maliyetli para bulup yatırım yapacak olan yatırımcının yüksek maliyetlerden dolayı yatırımdan vazgeçmesini sağlar. Bu etki de yatırımların önünde engel olmasından dolayı büyüme açısından olumsuz olarak görülmesini sağlayabilir.

FAİZ ARTIRIMININ OLASI ETKİLERİ

– Enflasyon yüksek bir ihtimalle artar,

– Şirketler borç faizlerini ödeyebilmek için yatırımlarını kısarlar,

– İnsanlar birikim moduna geçerler,

– Borcu olanlar, daha büyük bir borç yükünün altına girerler,

– Bankalardan kredi alanlar zor duruma düşerler,

– İş kurmak isteyen insanlar, risksiz, emeksiz getiri olan bankalara parayı koyup vadeli hesabın getirisi ile geçinme yolunu seçerler, üretim azalır, doğal olarak bu da sanayi ve ekonominin yavaşlaması demektir.