Fairy'den anlamlı bir adım: 'Boşa harcama' komitesi çalışmalarına başladı!
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Fairy'den anlamlı bir adım: 'Boşa harcama' komitesi çalışmalarına başladı!

10.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:47
Fairy'den anlamlı bir adım: 'Boşa harcama' komitesi çalışmalarına başladı!

Dünyanın ev bakımı ve kişisel bakımda lider üreticilerinden Procter & Gamble (P&G)'ın lider markası Fairy, Boşa Harcama Komitesi ile birlikte çevre ve tasarruf konusunda uzman isimleri bir araya getirerek bu konuyu uzmanlarından öğrenmemizi sağlıyor.

Dünyanın ev bakımı ve kişisel bakımda lider üreticilerinden Procter & Gamble (P&G)'ın lider markası Fairy, Boşa Harcama Komitesi ile birlikte çevre ve tasarruf konusunda uzman isimleri bir araya getirerek bu konuyu uzmanlarından öğrenmemizi sağlıyor. Fairy Boşa Harcama komitesi sürdürülebilirlik ve çevre konularında bilinç ve farkındalık yaratmak yönünde önemli çalışmalar yapacak. Komite tüketiciye ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarını koruyan çözüm ve seçenekler sunmaya, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin içinde olacak.

Düzenlenen basın toplantısında açıklanan Fairy Boşa Harcama Komitesi'nde Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Denizmen; Doğa Belgeselcisi Güven İslamoğlu; Yemek Yazarı, TV Programcısı, Youtuber, Refika'nın Mutfağı, Refika'dan ve Börek Prodüksiyon Kurucusu Refika Birgül; Çevre Mühendisi ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kurum ve Ekonomist, Influencer Saadet Algan yer alıyor.

Emrah Kurum - Saadet Algan - Güven İslamoğlu

Basın toplantısında yenilenen Fairy Platinum Plus ve Fairy Limon ürünleri tanıtıldı ve inovasyonların sürdürülebilirlik konusunda yarattığı faydalara değinildi. Fairy Platinum Plus'ın yeni ön yıkama teknolojisi ile artık bulaşıkları makineye koymadan önce yıkamaya, ovalamaya, suda bekletmeye gerek kalmıyor. Fairy Platinum Plus ile en zorlu kurumuş kirleri yumuşatarak ön yıkamayı sizin yerinize yapıyor, eko-program ve düşük sıcaklıkta bile kusursuz bir temizlik sağlıyor. Böylece su, enerji ve zamandan tasarruf ediliyor. Aynı zamanda üstün performansı düşük sıcaklıkta ve eko-programlarda bile etkili, böylece 1 pakette 30 TL'ye varan elektrik tasarrufu sağlıyor. Fairy, ürünlerinde performans ve faydayı korurken, çevreye bıraktığı karbon ayak izini de azaltmak için çalışıyor. 100% yenilenebilir enerji kullanarak ve üretim sürecinde sıfır atık oluşturarak sürdürülebilirliğe katkı sunarken hem çevreye hem ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Refika Birgül

Fairy'nin elde yıkama ürünü Fairy Limon ise üstün yağ kaldırma teknolojisi sayesinde sadece birkaç damla ile güçlü temizlik sağlıyor. 1,5 litre Fairy, konsantre formülüyle pazarda çok satan 4kg bidon deterjanlarla aynı miktarda bulaşık yıkıyor ve böylece ev ekonomisi için daha hesaplı oluyor. Ayrıca Fairy elde yıkama şişeleri 100% geri dönüştürülebilir ambalaja sahipler ve bidonlara kıyasla %60 daha az plastik içeriyorlar.

Özlem Denizmen

Kaynak: Hürriyet

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