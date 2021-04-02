Faik Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Faik Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir?

Safiye Soyman ile tanıdığımız ekranların sempatik ismi Faik Öztürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Faik Öztürk'ün sesiyle keyifli bir program olacağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ı kaçırmayın. Peki, Faik Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Faik Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir? Faik Öztürk'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Safiye Soyman ile tanıdığımız ekranların sempatik ismi Faik Öztürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Faik Öztürk'ün sesiyle keyifli bir program olacağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ı kaçırmayın. Peki, Faik Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Faik Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir? Faik Öztürk'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Faik Öztürk 13 Nisan 1962 yılında Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğmuştur. Eğitimini Çankaya Lisesi'nde okurken yarıda bırakmıştır. Lise ikinci sınıfta okulu bırakmıştır. Sonrasında Ankara- İstanbul yolunda bir fabrikada tuvalet temizleyip yer sildiği bir işte çalışmıştır. Çalıştığı bu işten bir süre sonra patronu tarafından muhasebe bölümünde çalışmaya devam etmiştir. En sonunda işten 1982 yılında genel müdür yardımcısı olarak ayrılmıştır.

İşten ayrıldığı yıllarda Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde grev vardı. Faik Öztürk de Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç buldu. Ve rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonrasında devlete olan borcunu ödedi. Bir sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu.

Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır.

Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır.

Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

Faik Öztürk özel hayatına dair;

Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.

FAİK ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Faik Öztürk 1962 doğumlu olup 59 yaşındadır.