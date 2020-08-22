Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
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Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı

Oyuncu Fahriye Evcen, evinin bahçesinde çekilen makyajsız pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Evcen'in pozu beğeni butonunu çökertti.

22.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:17

Sosyal medya hesabından her yaptığı paylaşım gündem olan Fahriye Evcen bu sefer de makyajsız pozlarını paylaştı. Peş peşe beyaz gömlekli pozlarına paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

Dağınık saçlarıyla pozlar veren Evcen'in pozları 1 saat içinde 443 binden fazla beğeni aldı. Evcen'in kelebek emojisiyle paylaştığı pozlarına ilk yorumlardan biri de oyuncu Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, meslektaşını pozlarına kırmızı kalp koyarak beğenisini gösterdi.

İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...

Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Haber Yorumları (4)
İLKNUR: makyaj yok ama telefonun kalitesinide es geçmemek lazım sımdı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AGAVEYS: göyçek!
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VATANDAN: Yüzündeki boya ile bizim ev boyanır
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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500
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