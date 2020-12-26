Bakan Fahrettin Koca, 4 ildeki verileri paylaştı: Vaka sayılarında düşüş olması sevindirici

Koronavirüs tedbirleri öncesi vaka sayılarıyla tedirgin eden 4 ilimizin pandemi yetkilileriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'da vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana illerinin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüste son duruma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

"HASTANE YÜKLERİNDE DÜŞÜŞ OLMASI SEVİNDİCİ"

Vaka sayılarında ve hastane yüklerinde düşüş olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, "Bursa, Ankara, Hatay ve Adana valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 İLDEKİ SON VERİLER

İllerdeki son verileri de paylaşan Bakan Koca,Bursa'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştüğünü kaydetti.

Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana'da da yatak doluluk oranının yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.