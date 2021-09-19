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Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, dernek başkanlarının ve dernek üyelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dernek ziyaretlerinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük ve dernek üyelerini ziyaret ederek, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Başkan Fadıloğlu, Başkan Cücük ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet ederek, onların istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Başkan Fadıloğlu, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve dernek üyelerini ziyaret etti. Fadıloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Türk milletinin özgürce yaşayabiliyor olmasını, gazilere ve şehitlere borçlu olduğunu dile getirdi. Ziyaretin ardından Başkan Fadıloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve dernek üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Mehmet Yeter ve yönetim kurulu üyelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Fadıloğlu, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm gazilere ömür boyu minnet borçlu olduklarının altını çizdi. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi

Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi

Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi

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