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FADEF'in yeni başkanı Erol Dinç oldu

FADEF'in yeni başkanı Erol Dinç oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) yeni Başkanı Erol Dinç oldu.

Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) yeni Başkanı Erol Dinç oldu.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde, FADEF'in olağan kurulu gerçekleşti. İki adayın karşılaştığı seçimlere, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve federasyon delegeleri katıldı.

Erol Dinç ve Ahmet Karacı'nın yarıştığı seçimlerde 85 kişi oy kullanırken, Erol Dinç bu oyların 43'ünü alarak FADEF'in yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Ahmet Karacı ise 42 oy aldı.

Seçimler sonucunda kısa bir açıklama yapan yeni başkan Erol Dinç, "Tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. FADEF'in bayrağını daha yukarıya taşımak için hizmetlerimizi yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizin birlikte hareket etmesini sağlayarak Fatsa'mız için üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi. - ORDU

FADEF'in yeni başkanı Erol Dinç oldu

FADEF'in yeni başkanı Erol Dinç oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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