Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
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Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek

Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine şiddeti özendirdiği için kısıtlama getirmesinin ardından bir hamle de Facebook'tan geldi. Şirket, şiddet özendiren paylaşımlar hakkındaki tutumlarını gözden geçireceklerini açıkladı.

06.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:02

Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımları konusunda şirketin "nötr" tutum sergileyeceği açıklamasına gelen tepkiler üzerine, sosyal medyanın içerik politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

"UYARI KOYMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZÜN FARKINDAYIM"

Zuckerberg, Facebook hesabından "Birçoğunuzun Başkan'ın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

TWITTER'IN KISITLAMASINA TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ve yağmalamalara ilişkin, "Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar" paylaşımına Twitter kısıtlama getirmişti. Trump ve Beyaz Saray ise bu kısıtlamalara tepki göstermişti.

FACEBOOK'UN ADIM ATMAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Facebook ise herhangi bir adım atmamış, Zuckerberg kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplamıştı. Mark Zuckerberg, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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