Facebook'ta aşırı sağ görüşlü sayfalarda koordineli sahte haber ile çıkar sağlayan grup deşifre oldu

06.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:28

Facebook'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ sayfaları kontrol altına alıp oluşan nefreti körükleyerek bundan maddi gelir elde eden gizli bir grup olduğu ortaya çıkarıldı



İngiliz The Guardian gazetesinin yaptığı araştırma dosya haberde Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Kanada, Avusturya, İsrail ve Nijerya'da benzeri sayfaların editörleri aynı manüpilasyon ve kontrol girişimi ile karşılaştığı bildiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle