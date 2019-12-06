Facebook'ta aşırı sağ görüşlü sayfalarda koordineli sahte haber ile çıkar sağlayan grup deşifre oldu
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Facebook'ta aşırı sağ görüşlü sayfalarda koordineli sahte haber ile çıkar sağlayan grup deşifre oldu

Facebook'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ sayfaları kontrol altına alıp oluşan nefreti körükleyerek bundan maddi gelir elde eden gizli bir grup olduğu ortaya çıkarıldı

06.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:28
Facebook'ta aşırı sağ görüşlü sayfalarda koordineli sahte haber ile çıkar sağlayan grup deşifre oldu

'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ sayfaları kontrol altına alıp oluşan nefreti körükleyerek bundan maddi gelir elde eden gizli bir grup olduğu ortaya çıkarıldı


İngiliz gazetesinin yaptığı araştırma dosya haberde Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Kanada, Avusturya, İsrail ve 'da benzeri sayfaların editörleri aynı manüpilasyon ve kontrol girişimi ile karşılaştığı bildiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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