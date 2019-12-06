Facebook'ta aşırı sağ görüşlü sayfalarda koordineli sahte haber ile çıkar sağlayan grup deşifre oldu
Facebook'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ sayfaları kontrol altına alıp oluşan nefreti körükleyerek bundan maddi gelir elde eden gizli bir grup olduğu ortaya çıkarıldı
Facebook'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ sayfaları kontrol altına alıp oluşan nefreti körükleyerek bundan maddi gelir elde eden gizli bir grup olduğu ortaya çıkarıldı
İngiliz The Guardian gazetesinin yaptığı araştırma dosya haberde Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Kanada, Avusturya, İsrail ve Nijerya'da benzeri sayfaların editörleri aynı manüpilasyon ve kontrol girişimi ile karşılaştığı bildiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle